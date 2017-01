Cápsula espacial Dragon inicia volta à Terra

A Dragon chegou à Estação na sexta-feira, completando com sucesso um voo de teste, e deve cair no oceano Pacífico, cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Los Angeles, às 12h44 (hora de Brasília).

Os EUA não têm transporte espacial próprio desde que seus ônibus espaciais foram aposentados, no ano passado. Com isso, as naves russas Soyuz, usadas principalmente para o transporte de tripulantes, e com pouco espaço para carga, se tornaram os únicos veículos capazes de voarem para a Estação e retornarem à Terra.