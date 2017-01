Produção industrial cai 0,2% em abril ante março--IBGE

RIO DE JANEIRO, 31 Mai (Reuters) - A indústria brasileira continua dando sinais de fraqueza. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, a produção industrial caiu 0,2 por cento em abril frente a março. Trata-se da segunda queda seguida e a terceira variação negativa mensal no ano.

Na comparação com abril de 2011, a produção diminuiu 2,9 por cento, oitava contração seguida. O IBGE revisou ainda o resultado de março passado sobre um ano antes, passando de uma queda de 2,1 para 1,9 por cento.

"Há produtos importados competindo com locais, setores com estoques elevados, redução da demanda interna, aumento da inadimplência, dificuldade para exportar e crise global. Tudo isso explica o momento da indústria", disse o economista do IBGE André Macedo.