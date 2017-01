Nave da SpaceX cai no mar após ser aprovada em voo experimental

CABO CANAVERAL, Estados Unidos, 31 Mai (Reuters) - A cápsula não-tripulada Dragon, pertencente à empresa Space Exploration Technologies (ou SpaceX), caiu na quinta-feira no oceano Pacífico, completando a primeira viagem de uma nave particular à Estação Espacial Internacional.

Os EUA não têm transporte espacial próprio desde que seus ônibus espaciais foram aposentados, no ano passado. Com isso, as naves russas Soyuz, usadas principalmente para o transporte de tripulantes, e com pouco espaço para carga, se tornaram os únicos veículos capazes de voarem para a Estação e retornarem à Terra.