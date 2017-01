Federer e Djokovic vão às oitavas do Aberto da França

PARIS, 1 Jun (Reuters) - O tenista suíço Roger Federer, número três do mundo, se recuperou na sexta-feira de um mau momento e venceu o francês Nicolas Mahut, classificando-se para as oitavas de final do Aberto da França.

Federer venceu com as parciais de 6-3, 4-6, 6-2 e 7-5 o número 89 do mundo. Já Novak Djokovic, primeiro colocado do ranking mundial, passou fácil pelo também francês Nicolas Devilder por 6-1, 6-2 e 6-2.