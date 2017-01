ATUALIZA 1-Vale poderia comprar usinas da Thyssen--revista

A siderúrgica sul-coreana Posco mostrou interesse pela unidade da Thyssen no Alabama, de acordo com um trecho de uma reportagem que será publicada na edição de segunda-feira da revista.

Em comunicado, a Vale afirmou reiterar "que tem a mineração como seu principal foco de negócios. Os investimentos em siderurgia têm o objetivo de incentivar o crescimento do setor, viabilizando o mercado de minério de ferro no Brasil, porém, com participação minoritária nos empreendimentos".

"Em relação à CSA, apoiaremos a solução que preservar o plano estratégico da empresa, respeitados os direitos e as obrigações previstos no acordo de acionistas assinado entre a Vale e a ThyssenKrupp", concluiu a mineradora brasileira.

As usinas no Brasil e no Alabama tinham o objetivo de dar à ThyssenKrupp um apoio estratégico na América do Norte, com os setores automotivos e de construção não residencial crescendo nos EUA. Continuação...