Cauteloso, Tsonga lança desafio para Djokovic na França

PARIS, 4 Jun (Reuters) - Depois de garantir seu lugar nas quartas de final do Aberto da França, Jo-Wilfried Tsonga lançou o desafio para o número um do mundo Novak Djokovic nesta segunda-feira, mas não soou exatamente cheio de confiança.

O francês passou apenas 26 minutos em quadra nesta segunda-feira para completar a partida que havia sido suspensa por conta do anoitecer no domingo e selar uma vitória por 6-4, 7-6, 3-6, 3-6 e 6-4 sobre o suíço Stanislas Wawrinka.

"Tenho a sensação de que gastei mais energia hoje em quatro games do que ontem", disse Tsonga em entrevista coletiva após garantir a vaga para enfrentar Djokovic.

"Mas eu vou estar pronto amanhã, pronto para me atirar na batalha como um leão."

O número cinco do mundo Tsonga, que novamente contou com seu potente forehand para derrotar Wawrinka, tem um histórico de cinco vitórias e cinco derrotas contra Djokovic, embora não vença o sérvio desde 2010 nas quartas de final do Aberto da Austrália.