Setor de chips aproveita demanda por smartphone barato na China

TAIPÉ, 6 Jun (Reuters) - Os fabricantes mundiais de chips estão aproveitando a florescente demanda por celulares inteligentes mais simples, com preços de no máximo 1.000 iuan (160 dólares), na China, o maior mercado mundial de celulares, e têm apresentado chips que oferecem desempenho poderoso em um processador de baixo custo.

"As perspectivas continuam positivas para eles (os celulares com preços abaixo de mil iuan), porque acreditamos que ainda restem muitos usuários de celulares comuns que ainda não compraram seu primeiro celular inteligente", disse TZ Chuang, analista do grupo de pesquisa IDC em Pequim.

A participação dos celulares inteligentes com preços inferiores a mil iuan nos embarques totais de celulares inteligentes para o mercado chinês cresceu a 21 por cento no primeiro trimestre deste ano, ante 12 por cento no período em 2011, de acordo com a IDC.