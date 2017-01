SAIBA MAIS-ONU avalia saúde do planeta e prognóstico não é bom

LONDRES/CINGAPURA, 6 Jun (Reuters) - Nas últimas duas décadas os sinais vitais da Terra continuaram a se deteriorar, desde o desmatamento das florestas, a pesca excessiva, a poluição do ar e da água até o clima caótico e as crescentes emissões de gases causadores de efeito estufa, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU).

A divulgação do relatório acontece duas semanas antes da maior cúpula do mundo sobre o meio ambiente em anos, no Rio de Janeiro, e 20 anos após o importante encontro do Rio em que três tratados ambientais da ONU foram adotados, incluindo o Protocolo de Kyoto.