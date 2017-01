Bombas caem em oleodutos no Iraque, sem atingir exportações

KIRKUK, Iraque, 9 Jun (Reuters) - Duas bombas explodiram neste sábado perto de oleodutos secundários que transportam óleo não refinado de um campo de petróleo próximo à cidade de Kirkuk, no norte do país, mas não afetaram as exportações para o porto de Ceyhan, na Turquia, disseram fontes das áreas de segurança e de petróleo.

O ataque ocorreu perto de dutos que transportam óleo do campo petrolífero de Bai Hassan para uma estação em Kirkuk, disseram um porta-voz do Ministério do Petróleo e funcionários da estatal North Oil Company.

"Duas bombas explodiram próximas a dois poços de petróleo no campo de Bai Hassan sem causar incêndio. Nós estamos avaliando os danos e uma equipe técnica já iniciou os reparos. As exportações não foram afetadas", disse Asim Jihad, porta-voz do Ministério do Petróleo.

A explosão ocorreu na madrugada de sábado e foi causada por bombas colocadas em dois dutos a cerca de 45 quilômetros a noroeste da cidade, disse um oficial da polícia em Kirkuk.

"Conseguimos neutralizar mais quatro bombas na mesma área", disse o oficial, sob condição de anonimato. Instalações de energia ainda são alvos frequentes de insurgentes, mais de nove anos após a invasão de 2003 liderada pelos Estados Unidos que derrubou Saddam Hussein.

A maior parte do petróleo do Iraque é exportada a partir de terminais do sul, mas cerca de um quarto de todas as exportações é bombeado através do estratégico duto Kirkuk-Ceyhan.