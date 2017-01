Oil World prevê preços firmes para soja nos próximos meses

HAMBURGO, 12 Jun (Reuters) - Os preços da soja devem se manter firmes nos próximos cinco a sete meses devido à elevada exportação dos EUA, mas pode ser pressionado posteriormente por uma mais colheita na América do Sul em 2013 e fraca demanda global por biocombustíveis, disse nesta terça-feira a consultoria alemã Oil World.

A Oil World projeta que as exportações de soja dos EUA vão aumentar em quase 40 por cento entre setembro 2012 e fevereiro 2013, para compensar as áreas atingidas pela seca na América do Sul este ano.