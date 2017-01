Vendas no varejo brasileiro sobem só 0,8% em abril--IBGE

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 14 Jun (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro tiveram alta de 0,8 por cento em abril ante março e registraram elevação de 6 por cento em relação a igual mês de 2011, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Os números vieram abaixo do esperado pelo mercado, mas mostram uma pequena recuperação da atividade. Analistas ouvidos pela Reuters previam que as vendas no varejo subiriam 1,4 por cento em abril ante março, de acordo com a mediana das projeções de 17 analistas. As estimativas variaram de queda de 0,50 por cento a alta de 2,50 por cento.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a expectativa era de aumento nas vendas de 7,5 por cento.

"O comércio já começa a evidenciar melhoras pegando um gancho com políticas de estímulo adotadas no fim do ano passado para linha branca" afirmou à Reuters a coordenadora da pesquisa, Aleciana Gusmão, acrescentando que as recentes medidas de incentivo adotadas pelo governo para o setor automotivo ainda não surtiram efeito.

O IBGE, por outro lado, melhorou um pouco os dados de março sobre fevereiro, cuja alta passou de 0,2 para 0,3 por cento agora.

Segundo o IBGE, oito das dez atividades pesquisadas tiveram resultados positivos na comparação mensal. Os principais destaques foram combustíveis e lubrificantes (+2,5 por cento), material de construção (+1,8 por cento), móveis e eletrodomésticos (+1,5 por cento), entre outros.

Na ponta oposta, apresentaram queda nas vendas os segmentos de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,8 por cento) e livros, jornais, revistas e papelaria (-2,9 por cento).