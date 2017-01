Líderes gregos estão perto de formar coalizão; querem atenuar resgate

ATENAS, 18 Jun (Reuters) - Os conservadores da Grécia estão perto de formar um novo governo de coalizão após uma vitória eleitoral apertada, afirmou um representante do partido nesta segunda-feira, depois que o líder deles prometeu suavizar o programa de austeridade do país, apesar da oposição da Alemanha.

Samaras recebeu do presidente da Grécia, Karolos Papoulias, um mandato para formar um governo de coalizão, e uma fonte do Nova Democracia disse que o partido esperava chegar a um acordo na terça-feira, depois que Samaras se reuniu com o terceiro colocado, os socialistas do Pasok, e o pequeno grupo Esquerda Democrática.

Samaras disse que o seu país honraria seus compromissos no âmbito de um resgate que salvou a Grécia da falência e de uma saída dramática da zona do euro, mas acrescentou:

Samaras se reuniu com o líder carismático do Syriza, Alexis Tsipras, que descartou aderir ao governo, e com o terceiro colocado nas eleições, o socialista Pasok, que não se comprometeu. O líder do Pasok, Evangelos Venizelos, disse que as negociações "devem ser concluídas" na terça-feira.