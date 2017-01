Subprefeitura libera "Habite-se" para o shopping JK Iguatemi

SÃO PAULO, 20 Jun (Reuters) - A Subprefeitura de Pinheiros, na capital paulista, deferiu nesta quarta-feira o "Habite-se" para o shopping JK Iguatemi, concluindo mais uma etapa para que o centro de compras possa, finalmente, abrir as portas, o que ainda não tem data para acontecer.

A liberação do Habite-se, que será publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo na quinta-feira, acontece após a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) ter autorizado na última sexta-feira a emissão do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial (Trap), permitindo o funcionamento do shopping.

O empreendimento, contudo, ainda não terá permissão para abrir ao público, o que só poderá acontecer após liberação do alvará de funcionamento, também pela Subprefeitura de Pinheiros. Segundo a assessoria de imprensa da Subprefeitura, não há um prazo mínimo ou máximo para liberar tal licença.

Prevista inicialmente para 19 de abril, a abertura do shopping no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Nações Unidas foi proibida por liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, devido à não conclusão das obras exigidas para desafogar o trânsito na região.

Para o shopping abrir as portas, a Prefeitura exigiu a construção de um viaduto, de faixa adicional num trecho da marginal do rio Pinheiros, o prolongamento da ciclovia à beira do rio e uma passarela interligando a ciclovia ao Parque do Povo, que fica próximo do empreendimento.

Estão pendentes a passarela e o viaduto, que devem ficar prontos em outubro, segundo a assessoria de imprensa da Wtorre, construtora responsável pelo empreendimento juntamente com a administradora Iguatemi.

A pedido da Procuradoria Geral do Município de São Paulo, a CET realizou estudo com base na divisão dos empreendimentos do complexo que inclui, além do shopping, duas torres comerciais e o antigo prédio da loja de artigos de luxo Daslu.

Após simulações de funcionamento de cada parte isoladamente, a CET concluiu que o JK Iguatemi é o único empreendimento que poderia funcionar sem causar prejuízos ao trânsito local, considerando as obras solicitadas já realizadas, que incluíram a quarta faixa da Marginal Pinheiros, recém-finalizada.