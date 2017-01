Embraer e Avic vão construir jatos executivos na China

RIO DE JANEIRO, 21 Jun (Reuters) - A Embraer e a Aviation Industry Corporation of China (Avic) assinaram um acordo para a fabricação, na China, dos jatos executivos Legacy 600/650, de acordo com comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira.

Os termos do acordo entre as companhias prevêem que seja utilizada a infraestrutura, recursos financeiros e mão-de-obra da joint venture Harbin Embraer Aircraft Industry (Heai), que iniciou operações em 2002.

Segundo comunicado da Embraer, as entregas estão programadas para começar no final de 2013.

"A concretização da cooperação China-Brasil no campo da aviação é produto dos esforços conjuntos de líderes governamentais e da indústria do setor nos dois países", disse o presidente da Avic, Tan Ruisong, em comunicado.

Com a encomenda da ICBC Leasing, os pedidos firmes da Embraer na China totalizam 159 jatos comerciais e executivos, incluindo 20 pedidos firmes do Legacy 650.

"A Embraer detém cerca de 78 por cento do mercado de aviação regional da China e está ganhando força no segmento executivo, com 18 encomendas confirmadas de jatos executivos em 2011. A cooperação com a AVIC no programa Legacy 600/650 consolida a presença da Embraer no mercado de aviação executiva da China", disse a companhia.