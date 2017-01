SAIBA MAIS-Principais pontos no acordo da Rio+20

RIO DE JANEIRO, 22 Jun (Reuters) - Líderes mundiais encerram nesta sexta-feira uma cúpula de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas com pouco a mostrar além de um acordo fraco, enquanto críticos desdenham os governos por não demonstrarem urgência no combate à mudança climática e à escassez de alimentos e água.

Cerca de 100 chefes de Estado e de governo se reuniram nos últimos três dias em esforços para estabelecer as chamadas "metas de desenvolvimento sustentável", uma iniciativa da ONU erguida em torno do crescimento econômico, do meio ambiente e da inclusão social.