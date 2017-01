Reguladores da UE vão aprovar compra da SPX pela Bosch--fontes

BRUXELAS, 25 Jun (Reuters) - Reguladores da União Européia estão prestes a aprovar a venda dos negócios de serviços automotivos do conglomerado de empresas SPX para a maior fabricante de peças automotivas do mundo, a Robert Bosch , por 1,15 bilhão de dólares, disse nesta segunda-feira uma pessoa familiarizada com a situação.

A unidade de ferramentas automotivas da SPX representa cerca de 15 por cento de sua receita, com operações nos Estados Unidos, Alemanha, França e China. A companhia compete com a General Eletric (GE), com o grupo alemão de engenharia GEA e com a suíça ABB.