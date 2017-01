Índices dos EUA avançam por dados imobiliários e petróleo

NOVA YORK, 27 Jun (Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, com dados econômicos positivos ajudando a elevar os preços do petróleo e de ações do setor energético, compensando temores de que a cúpula de líderes europeus que será realizada a partir da quinta-feira não conseguirá alcançar progresso significativo.

O setor energético registrou os maiores ganhos entre os 10 principais grupos do S&P 500, avançando 1,9 por cento, enquanto os preços do petróleo fecharam em alta, a 80,21 dólares o barril. O papel da Cabot Oil & Gas disparou 9 por cento, para 41,24 dólares, e teve a melhor performance entre as ações incluidas no S&P 500.