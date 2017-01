ESTREIA-Sem Saldanha, "A Era do Gelo" chega a 4º episódio com pouca graça

SÃO PAULO, 28 Jun (Reuters) - Se não fosse pelas confusões de um esquilo dentuço desesperado por uma noz, o mundo não teria a configuração atual. Tudo talvez continuasse como um imenso bloco de terra único no meio do planeta, cercado por muita água. Mas graças ao famoso Scrat da série "A Era do Gelo", os continentes se separaram.

Assim conta a quarta parte da franquia, "A Era do Gelo 4", que estreia em cópias 3D e convencionais, ambas em opções dubladas ou legendadas.

Pode ser apenas uma coincidência, mas a saída do brasileiro Carlos Saldanha ("Rio") da direção da série resultou no longa mais fraco de todos -com uma história sem a mesma criatividade e humor dos três anteriores, embora as qualidades técnicas permaneçam intactas.

A direção agora está a cargo de Steve Martino ("Horton e o Mundo dos Quem") e Mike Thurmeier, dupla que já dirigiu curtas baseados em personagens da série.

O começo é promissor, quando a família da preguiça Sid (voz de John Leguizamo/Tadeu Mello), ainda mais doida do que ele, resolve visitá-lo, mas apenas para abandonar com ele a avó (Wanda Sykes/Nádia Carvalho) desdentada e sem muito juízo. A velhinha -que muito lembra a vovó da série "A Família Dinossauro"- é a melhor adição ao elenco da série.

A trama gira em torno da separação dos continentes quando de um lado, ilhados, ficam o mamute Manny (Ray Romano/Diogo Vilela), o tigre Diego (Denis Leary/Márcio Garcia), Sid e a Vovó, enquanto de outro ficam a mulher do mamute, Ellie (Queen Latifah/Carla Pompílio), a filha do casal, Amora (Keke Palmer/Bruna Laynes), e vários outros animais tentando se salvar dos desabamentos de paredões de rocha e outras transformações radicais de seu ambiente natural.

O que impulsiona a história é a tentativa de Manny e seu grupo se reunirem novamente com a família e amigos. À deriva no oceano em cima de um bloco de gelo, encontram em seu caminho um navio pirata, capitaneado por um macaco maluco e maquiavélico, Capitão Entranha (Peter Dinklage/Jorge Vasconcellos), que tem como imediato uma tigresa, Shira (Jennife Lopez/Andréa Suhet).

"A Era do Gelo 4" se torna mais um filme de ação com a entrada no navio pirata e seus personagens -que lembram, algumas vezes, versões deturpadas do protagonista, como o elefante-marinho Flynn (Nick Frost/Mauro Ramos), que parece uma espécie de Sid do mal, fazendo trapalhadas até parecidas.