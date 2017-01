Estaleiro Atlântico Sul fecha parceria com japoneses

RIO DE JANEIRO, 28 Jun (Reuters) - A Queiroz Galvão e a Camargo Corrêa anunciaram nesta quinta-feira parceria com o grupo japonês Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) no Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco.

Mais cedo, fontes disseram à Reuters que a parceria havia sido firmada

O contrato foi assinado com a IHI Marine United Inc.(IHIMU) - Divisão de Construção Naval Offshore da Ishikawajima-Harima Heavy Industries, sediada no Japão e controlada pelo grupo Mitsui.

O IHI, parceiro tecnológico do EAS, não terá participação acionária no estaleiro. Os valores do contrato não foram revelados.

"A IHIMU será o chamado consultant shipyard (estaleiro consultor) do EAS e prestará serviços de consultoria técnica de operações para todas as embarcações produzidas no EAS, incluindo drill ships (navios sondas)", afirma o comunicado.

As construtoras possuem cada uma 50 por cento de participação no estaleiro.

A parceria com o IHI é necessária porque o estaleiro precisa de um sócio que detenha a tecnologia de fabricação de sondas de perfuração encomendadas pela Petrobras, após a Samsung (o parceiro tecnológico) ter deixado a sociedade no início do ano.

A Petrobras contratou, via Sete Brasil (uma empresa intermediária), sete sondas de perfuração para serem construídas no EAS. Cada uma custa entre 600 e 800 milhões de dólares e precisam começar a ser entregues a partir de 2015.