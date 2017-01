Índices dos EUA fecham em forte alta e acumulam ganhos no mês

O amplo rali desta sexta-feira marcou o melhor desempenho diário do S&P 500 desde 20 de dezembro do ano passado e auxiliou o índice-termômetro a reduzir sua perda trimestral para 3,3 por cento.

O declínio acentuado do S&P nos primeiros três meses do ano foi marcado pelas tumultuadas eleições gregas e preocupações com a solvência de bancos espanhóis, que afligiram os mercados financeiros ao redor do mundo.