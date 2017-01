Cilic e Murray encaram desafios distintos em Wimbledon

Por sorte a experiência do mês passado virá a calhar na segunda-feira, quando o croata tenta bater Andy Murray na quarta rodada de Wimbledon.

Desde a eliminação surpreendente de Rafael Nadal na segunda rodada, as expectativas têm crescido de que o quarto cabeça de chave Murray se tornará o primeiro britânico a chegar à final do torneio inglês desde Bunny Austin em 1938.

Mas o escocês está ciente de que o que parece fácil no papel -já que a programação de Wimbledon o mostra como o mais bem ranqueado na metade inferior da tabela- não deve ser tão simples em quadra.

Se chegar lá, Murray deve trombar ou com o detentor do título Novak Djokovic ou com o hexacampeão Roger Federer, por isso o título ainda parece distante.