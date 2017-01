Em dia feio, Sharapova cai, e Federer sofre

LONDRES, 2 Jul (Reuters) - Num dia cinzento do verão londrino, Maria Sharapova deu adeus ao sonho de fazer a dobradinha Roland Garros/Wimbledon, e Roger Federer penou para avançar às quartas de final.

Tão apagada quanto o sol, Sharapova perdeu (6-4 e 6-3) da alemã Sabine Lisicki e provavelmente deixará de ser a número 1 do mundo. Lisicki enfrentará agora sua compatriota Angelique Kerber, que não teve dó da quase aposentada Kim Clijsters (duplo 6-1), que se despediu definitivamente de Wimbledon.

Serena Williams venceu a forte cazaque Yaroslava Shvedova (6-1, 2-6 e 7-5) e continua com chances de conquistar o seu quinto título de simples em Wimbledon, igualando-se ao total da sua irmã, Venus. A adversária dela na próxima rodada será Petra Kvitova.

Os pombos do All England Club gozaram das suas últimas horas de farra antes da volta à ativa de Rufus, o falcão da organização, encarregado de afastar as aves.