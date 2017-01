Ex-designer da Ferrari Pininfarina morre aos 85 anos

MILÃO, 3 Jul (Reuters) - Sergio Pininfarina, cuja empresa da família projetou quase todas as Ferrari desde 1950 e cujo nome ainda é sinônimo de alguns dos carros mais glamourosos do mundo, morreu aos 85 anos.

Pininfarina foi preparado por seu pai Gian Battista, um ex-fabricante de carruagens em Turim que fundou a influente casa de design de automóveis na década de 1930, para sucedê-lo no negócio desde que ele era criança.

Nascido em 1926, ele ingressou na empresa da família depois de se formar em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Turim. Tornou-se presidente-executivo em 1961 e, em seguida, presidente do conselho quando seu pai morreu, em 1966.

Na época, a empresa já havia ascendido à proeminência através de um talento especial para tornar as últimas tendências de design aerodinâmico atraentes para um público mais amplo.

O prestígio da família na Itália era tanto que ela foi autorizada a mudar seu nome para Pininfarina do original Farina com um decreto presidencial em 1961. Pinin, que significa 'o pequeno' no Piemonte, era o apelido de Gian Battista.