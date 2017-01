Serena e Murray passam às semifinais em Wimbledon

Ela pode enfrentar outra tenista de primeira linha se Victoria Azarenka, campeã do Aberto da Austrália, derrotar a austríaca Tamira Paszek. Azarenka, aliás, pode se tornar a número 1 do ranking nesta semana, assim como a polonesa Agnieszka Radwanska, que enfrenta Maria Kirilenko.

Nos últimos 12 anos, 9 títulos individuais ficaram com Serena ou com sua irmã Venus, e elas veem como uma afronta pessoal quando uma rival grava o seu nome no troféu -como foi o caso de Kvitova no ano passado.