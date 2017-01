Light quer fechar R$2,7 bilhões em investimentos neste ciclo

SÃO PAULO, 4 Jul (Reuters) - A distribuidora de energia Light espera investir cerca de 2,7 bilhões de reais até o final do segundo ciclo para que este valor seja considerado na base de remuneração do terceiro ciclo de revisão tarifária, disse nesta quarta-feira o diretor financeiro da companhia, João Batista Zolini.

Segundo o executivo, "2,7 bilhões de reais é o total do investimento que estamos fazendo em todo o ciclo desde 2008 a 2012 em distribuição... claro que o melhor dos mundos seria ter os 2,7 bilhões somados na base", disse a jornalistas ao se referir à expectativa de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) considere todo esse investimento para calcular a tarifa do terceiro ciclo.

A Light já investiu 2 bilhões de reais desde 2008 até agora, e pretende investir mais 700 milhões de reais até o final do ano. Segundo Zolini, para que o investimento possa ser considerado na base de remuneração do terceiro ciclo de revisão tarifária, devem ser concluídos até no máximo o início do ano que vem.