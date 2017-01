Irã diz que pode destruir bases dos EUA "minutos após ataque"

DUBAI, 4 Jul (Reuters) - O Irã pode destruir bases militares dos EUA no Oriente Médio e atacar Israel em questão de minutos caso sofra um ataque, disse a imprensa iraniana nesta quarta-feira, no terceiro dia de testes de mísseis pela Guarda Revolucionária.

Israel sugere que poderá atacar o Irã se a diplomacia e as sanções não convencerem a República Islâmica a abandonar seu polêmico programa nuclear. Os EUA tampouco descartam uma ação militar, mas tentam impedir seus aliados israelenses de agirem precipitadamente.

"Essas bases estão todas ao alcance dos nossos mísseis, e as terras ocupadas (Israel) também são um bom alvo para nós", disse Amir Ali Haji Zadeh, comandante da divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária, à agência de notícias Fars.

Não ficou claro a quais bases exatamente Haji Zadeh se referia. As instalações militares nos EUA estão localizadas no Barein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Turquia. Além disso, o país tem cerca de dez bases no Afeganistão e Quirguistão, na Ásia Central.