Mano aposta na "força" de Hulk para os Jogos de Londres

RIO DE JANEIRO, 5 Jul (Reuters) - O atacante Hulk, do Porto, ganhou uma chance do técnico Mano Menezes na convocação anunciada nesta quinta-feira e será um dos três jogadores com mais de 23 anos nos Jogos Olímpicos de Londres. As outras duas vagas foram para o zagueiro Thiago Silva e o lateral Marcelo, numa tentativa de fortalecer a defesa do time que vai buscar a inédita medalha de ouro.