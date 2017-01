Em campanha, Obama lança farpas contra a China

MAUMEE, Estados Unidos, 5 Jul (Reuters) - O presidente dos EUA, Barack Obama, lançou farpas contra a China e seu rival republicano Mitt Romney na quinta-feira, depois de os EUA terem feito uma queixa junto à Organização Mundial do Comércio contra a cobrança de mais de 3 bilhões de dólares em impostos pela importação de veículos norte-americanos no país asiático.

"Os norte-americanos não têm medo de competir", disse Obama a uma entusiasmada plateia no norte de Ohio, horas depois da formalização da queixa junto à OMC. "Enquanto estivermos competindo em um campo de jogo justo... tudo bem. Vamos assegurar que a competição seja justa."

A queixa na OMC parece ter sido feita de olho em Ohio, onde há milhares de trabalhadores do setor automotivo, dos quais muitos provavelmente só mantiveram seus empregos graças à ajuda governamental de 80 bilhões de dólares a essas indústrias - medida que Obama apoiou, e que Romney rejeitou.

O processo também serve de contra-argumento para as acusações republicanas de que Obama estaria sendo brando demais com as políticas comerciais da China.