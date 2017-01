Ator Ernst Borgnine morre aos 95 anos em Los Angeles

LOS ANGELES (Reuters) - O ator norte-americano Ernest Borgnine, cujo tipo físico o levou a ficar célebre por papéis de durão no cinema, morreu no domingo, aos 95 anos, segundo seu assessor de imprensa, Harry Flynn. Embora tenha ficado famoso por interpretar tipos maus, como no filme "A um Passo da Eternidade", ele ganhou um Oscar pelo papel de um solitário sensível em "Marty".

Seu último papel foi o de um paciente de um asilo em um filme que vai estrear no fim do ano, "The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez". Por essa atuação, ele ganhou um Oscar no Festival de Cinema de Newport Beach Film Festival, onde o filme fez a pré-estreia, em abril, disse Flynn.