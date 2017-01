Novo Renault Clio coloca pressão sobre Fiat

PARIS/MILÃO, 9 Jul (Reuters) - Os chefes da Fiat podem até se sentir lisonjeados com o novo Clio da rival Renault, que só falta gritar "viva a Itália", mas, com nada parecido para se igualar a modelo da rival francesa, os italianos não estão em posição de se sentirem bem.

A nova versão do carro mais bem vendido da Renault, com suas maçanetas escondidas, interior de duas tonalidades e visual rebaixado, é uma homenagem ao estilo italiano. E isso significa mais problemas para a Fiat, que não terá um novo Punto por pelo menos mais dois anos.

O Clio reformulado, que pode ser visto em vermelho ou amarelo no website da Renault, desafiará os modelos Punto e 500 da Fiat quando concessionárias na França e na Itália começar a receber encomendas pelo modelo na próxima semana, que se juntará com uma versão atualizado do Polo, da Volkswagen, e o novo Peugeot 208.

"Todos os principais concorrentes do Punto tiveram atualizações, mas a Fiat está ficando mais atrás", disse Philippe Barrier, analista do setor automotivo do Société Générale, que notou que o novo Renault é "muito fluido, um pouco italiano, com uma parte dianteira mais agressiva".