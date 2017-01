Oferta mundial de soja é insuficiente, diz Oil World

HAMBURGO, 10 Jul (Reuters) - A fraca safra de soja na América do Sul e onda de calor que atualmente atinge as lavouras dos Estados Unidos podem indicar que o fornecimento mundial de grãos óleo e farejo de soja serão insuficientes para atender à demanda dos próximos meses, afirmaram nesta terça-feira analistas da Oil World, uma consultoria especializada em oleaginosas com sede em Hamburgo.

"A recente tendência de demanda por grãos e derivados da soja não poderá ser suportada pelos próximos cinco a seis meses", disse a Oil World.

"O racionamento da demanda é inevitável, dada a insuficiência das reservas mundiais de soja. Isso deve reduzir os níveis de esmagamentos para abaixo do registrado no ano anterior no período julho-dezembro, e, proporcionalmente, reduzir a produção mundial de óleo e farelo de soja."

Os futuros da soja atingiram maior alta já registrada na segunda-feira, após três semanas de clima quente e seco no cinturão de grãos e soja dos EUA.

Esperava-se que os Estados Unidos, maior exportador de soja do mundo, assumisse um papel ainda maior no fornecimento mundial de soja nos próximos meses, após reduzida safra dos grãos no Brasil e Argentina, segundo e terceiro maiores exportadores.

"A atual seca nos EUA pode se tornar um desastre para a indústria pecuária mundial, uma vez que segue a reduzida safra sul-americana de soja, colheitadas no início do ano", disse a Oil World.

"Com a deterioração das perspectivas de produção para o milho..., a demanda por alimentos alternativos para ração como o farelo de soja deve aumentar, o que explica o porque de a soja ter acompanhado a alta dos preços do milho nas últimas cinco semanas."

A deterioração das lavouras norte-americanas fará com que seja mais difícil para os exportadores do país atender a demanda global por grãos, farelo e óleo de soja pelos próximos seis meses, mesmo que os estoques dos Estados Unidos sejam drasticamente reduzidos, afirmou a consultoria.