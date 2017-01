Homem se diz culpado de tramar ataque nos EUA

BOSTON, 10 Jul (Reuters) - Um homem de Massachusetts acusado de tramar um ataque ao Pentágono e ao Capitólio norte-americano com grandes modelos de aeronaves por controle remoto carregadas com explosivos concordou em se declarar culpado, afirmaram autoridades na terça-feira.

Ferdaus, de 26 anos e natural de Ashland, Massachusetts, havia se declarado inocente anteriormente em um total de seis acusações após sua prisão em setembro de 2011 depois de uma investigação do FBI.

Em troca por ele ter admitido a culpa, o governo retirará as acusações remanescentes.

Cidadão dos EUA e físico graduado pela Northeastern University, Ferdaus foi preso depois de uma investigação do FBI, durante a qual ele solicitou e recebeu explosivos, três granadas e seis fuzis de assalto de agentes do FBI à paisana.

Na época de sua prisão, Ferdaus obteve uma aeronave por controle remoto, modelo de um caça F-86 Sabre, da Marinha norte-americana, do tamanho de uma mesa de piquenique, que ele mantinha trancado em um depósito sob um nome falso.

As autoridades afirmaram que a população nunca esteve sob risco com os explosivos e as armas, que, segundo eles, ficaram sempre sob o controle das autoridades oficiais durante a operação.