Custo de bateria de veículo elétrico pode cair 70% até 2025

(Reuters) - O custo das baterias de íon de lítio usadas em veículos elétricos pode cair em mais de 70 por cento até 2025, enquanto a alta do preço do petróleo e os padrões rigorosos de economia de combustível incentivam montadoras a fabricarem mais carros com a tecnologia, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira.