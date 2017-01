Vendas da Volkswagen crescem 9% no 1o semestre

A maior fabricante de automóveis da região apresentou nesta sexta-feira uma alta de 8,9 por cento nas vendas do primeiro semestre, para 4,45 milhões de veículos, o que coloca a empresa no caminho para superar o recorde de 8,3 milhões de veículos registrado em 2011. Já as vendas do grupo em junho subiram 11 por cento, para 719.400 veículos.

Até mesmo as vendas na Europa, envolta em medidas de austeridade de governos e problemas de excesso de capacidade produtiva, avançaram 1,8 por cento no semestre.

"Estamos entrando na segunda metade do ano com confiança", disse o chefe de vendas da VW, Christian Klingler, em um comunicado, acrescentando que a montadora de Wolfsburg está "extremamente bem preparada" para o aumento da concorrência global.

A montadora começará a usar a nova tecnologia no final do ano para montar a próxima geração do best seller Golf, que também compete com o Astra, da GM Opel.