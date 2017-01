Hollande promete lutar contra o desemprego e a corrupção

PARIS, 14 Jul (Reuters) - O presidente francês, François Hollande, marcou as celebrações do Dia da Bastilha neste sábado com promessas de lutar contra demissões de trabalhadores da indústria e de limpar a política francesa, após assistir à parada das tropas pela Champs Élysées, enquanto jatos coloriam os céus com as cores do país.