CORREÇÃO-Segurança da Olimpíada não está ameaçada, dizem organizadores

(Corrige matéria publicada no dia 15 de julho para trocar bilhões por milhões e para modificar moeda de reais para dólares no segundo parágrafo)

LONDRES, 15 Jul (Reuters) - A Olimpíada de Londres não está ameaçada pela incapacidade de uma grande empresa de segurança de recrutar funcionários suficientes, disseram ministros e o chefe do comitê organizador da cidade neste domingo, tentando apaziguar uma tormenta política às vésperas da chegada dos atletas.

A notícia, duas semanas antes do início dos Jogos, em 27 de julho, desencadeou temores com a segurança de atletas e espectadores e com a possibilidade de longas filas para passar pelo sistema de segurança a caminho dos locais das competições.