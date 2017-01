Marinha dos EUA alveja pesqueiro perto dos Emirados e 1 morre

DUBAI/WASHINGTON, 16 Jul (Reuters) - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas nesta segunda-feira quando um barco pesqueiro foi alvejado ao se aproximar de uma embarcação da Marinha norte-americana, disseram autoridades, sem citar qualquer suspeita de terrorismo ou envolvimento do Irã.

Mesmo barcos pequenos em comparação aos navios da Marinha dos Estados Unidos podem representar um perigo. Em 2000, militantes suicidas atiraram um barco cheio de explosivos contra o USS Cole, abrindo um enorme buraco no seu casco e matando 17 militares.

O incidente também mostra como qualquer confronto pode rapidamente se tornar letal no golfo Pérsico, onde as tensões com o Irã levaram os Estados Unidos e seus aliados a ampliar sua presença militar.