Novo anúncio de Romney questiona medidas de estímulo de Obama

WASHINGTON, 18 Jul (Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, tentando rebater as críticas recebidas por sua carreira lucrativa no passado como executivo de private equity, contra-atacou o presidente norte-americano, Barack Obama, com um novo anúncio na televisão.

A propaganda tem como alvo especial o programa de empréstimo do Departamento de Energia, criticado por republicanos no Congresso, que ajudou a falida fabricante de painéis solares Solyndra com mais de 500 milhões de dólares em dinheiro do contribuinte.