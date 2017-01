Ecopetrol fecha acordo para comprar fatia em blocos em Santos

SÃO PAULO, 18 Jul (Reuters) - A Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil, subsidiária integral da colombiana Ecopetrol, fechou acordo para adquirir 30 por cento de participação em três blocos de exploração na bacia de Santos, na costa brasileira.

"Após essa transação, a PanAtlantic, através de sua subsidiária brasileira, deterá 40 por cento de participação nas concessões e continuará como Operadora da campanha de perfuração de três poços, iniciada em 7 de julho de 2012 com a perfuração do poço Sabia-1X em BM-S-72", afirmaram as empresas em comunicado.