Ferroviários britânicos prometem greve durante Olimpíada

LONDRES, 19 Jul (Reuters) - Centenas de condutores de trens na região central da Inglaterra decidiram entrar em greve por três dias durante a Olimpíada de Londres, informou o sindicato que representa a categoria nesta quinta-feira, num protesto que pode complicar os deslocamentos entre a capital e o resto do país durante o histórico evento.

É a segunda ameaça de greve durante a Olimpíada feita nesta semana. Na quarta-feira, agentes de fronteira declararam estado de greve, o que pode gerar enormes filas nos controles de passaportes no aeroporto de Heathrow.

A East Midlands Trains também opera serviços para Leicester, a cerca de 40 quilômetros do Estádio Municipal de Coventry, que recebe a disputa da medalha de bronze do futebol feminino no dia seguinte ao encerramento da greve.