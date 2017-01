Tocha chega a Londres a uma semana do início dos Jogos

LONDRES, 20 Jul (Reuters) - A tocha olímpica chegou a Londres nesta sexta-feira uma semana antes do início dos Jogos, e os organizadores esperam que a atenção da mídia mude dos fiascos de segurança, problemas em viagens, ameaças de greve e o mau tempo para a emoção da competição esportiva.

Sebastian Coe, presidente do comitê organizador olímpico de Londres (Locog) e vencedor da medalha de ouro, disse que as pessoas estavam "extremamente positivas" com os preparativos para o maior espetáculo da terra, enquanto o prefeito de Londres, Boris Johnson, pediu aos críticos para "ficarem quietos, rapidinho".