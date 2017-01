Energéticas espanholas reforçam luta contra novos impostos

SÃO PAULO, 21 Jul (Reuters) - Os principais grupos de fornecimento de energia da Espanha, Iberdrola, Endesa e Gas Natural, intensificaram uma desesperada campanha contra os novos impostos para o setor, alertando o governo que as reformas poderão atrapalhar seus lucros no país.

As três empresas enviaram uma carta com reivindicações ao primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, pedindo uma reunião urgente, antes das reformas que poderão ser sancionadas no final do mês, segundo uma fonte de uma grande empresa de serviços.