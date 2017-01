Petrolífera chinesa CNOOC oferece US$15 bi por Nexen

A proposta força Ottawa a se decidir se preocupações com a segurança nacional superam o desejo de investimentos estrangeiros seus recursos energéticos do Canadá.

A CNOOC, terceira maior empresa de petróleo da China, espera oferecer um acordo aos acionistas e ao governo propondo um prêmio de 61 por cento sobre o preço das ações da Nexen na sexta-feira. A petrolífera chinesa compromete-se a manter todos os funcionários e a fazer do Canadá a base para suas operações no hemisfério ocidental.

A CNOOC está oferecendo 27,50 dólares em dinheiro por ação da Nexen, que tem operações de petróleo na província canadense de Alberta, gás de xisto na Columbia Britânica e extensivas operações de exploração e produção no Mar do Norte, Golfo do México e no mar Oeste da África.