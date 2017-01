Big Ben tocará por 3 minutos para celebrar início dos Jogos

Por Li-mei Hoang

LONDRES, 24 Jul (Reuters) - Verdadeiro emblema de Londres, o Big Ben tocará durante 3 minutos para celebrar o primeiro dia da Olimpíada na sexta-feira, disseram seus organizadores. Será a primeira vez em que as badaladas ocorrerão fora de seu horário normal desde o funeral do rei George VI em 1952.

Milhares de sinos por toda a Grã-Bretanha, das Ilhas Shetland, no norte da Escócia, até uma igreja da Cornualha, no ponto mais a oeste no país, se juntarão a ele.

O Big Ben soará 42 vezes entre as 8h12 e 8h15 de Londres (4h12 e 4h15 no horário de Brasília) no dia 27 de julho, graças a uma permissão especial concedida pelo parlamento.

A ocasião será um show ao vivo, já que os sinos terão que ser badalados à mão, disse Mike McCann, Guardão do Grande Relógio, em um comunicado.

"Precisamos erguer manualmente o freio que controla o peso que movimento o mecanismo que faz soar o Big Ben", explicou ele.

Os sinos da Assembleia Nacional de Gales, de Stormon, na Irlanda do Norte, e do Parlamento Escocês, em Edimburgh, também soarão às 8h12 do horário local.

"É um sinal do quão especial é este verão quando um dos sinos mais famosos do mundo soa fora de seus horários regulares para ser parte da Olimpíada de Londres 2012", disse o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

O badalar de três minutos será transmitido por TV, rádio e na Internet para um público avaliado em mais de 10 milhões, de acordo com estimativas.

Milhares de pessoas e entidades já se inscreveram para participar, incluindo a Marinha Real, o prefeito de Londres e a famosa Fundição de Sinos de Whitechapel, no leste da capital.