Preços reduzirão demanda por milho e soja para ração--Oil World

"Uma vez que a quantidade de animais reduza, particularmente suínos, haverá uma base de demanda significativamente menor durante algum tempo, e uma mudança pelo trigo diminuirá o uso do milho e do farelo de soja", acrescentou.

Os futuros da soja na bolsa de Chicago tiveram alta de cerca de 28 por cento no último mês, enquanto o milho subiu cerca de 50 por cento, com a pior seca em 56 anos no centro dos Estados Unidos ameaçando as lavouras.