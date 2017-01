Índices dos EUA fecham em alta após BCE sinalizar novas ações

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK, 26 Jul (Reuters) - As ações norte-americanas dispararam com uma onda de esperança inspirada por comentários do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que ofuscaram resultados empresariais mistos e transferiram o foco para o sinal mais forte até agora das intenções do BCE com objetivo de proteger a zona do euro.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,67 por cento, para 12.887 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 1,65 por cento, para 1.360 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,37 por cento, para 2.893 pontos.

As preocupações relacionadas à dívida europeia exerceram peso sobre as ações diversas vezes nos últimos dois anos, e recentemente se manifestaram por meio de resultados empresariais medíocres. As decepções mais recentes vieram sob a forma dos balanços trimestrais da United Technologies e da Dow Chemical, que culparam a demanda externa pelos resultados fracos.

Draghi deu sinais de que o BCE tomará medidas para atenuar os altos rendimentos de títulos de dívida europeia, decisão que a instituição relutou em fazer no passado. Autoridades do banco fizeram pronunciamentos semelhantes no passado, mas se essas palavras resultarem em ação decisiva nos mercados de bônus europeus, o resultado poderia ser um amplo rali nos mercados de capitais.

"É certamente um voto de confiança", disse a vice-presidente de clientes do Wilmington Trust Investment, que gere 20 bilhões de dólares em ativos, Kathy Karlic.

"As preocupações com a zona do euro sempre representaram um obstáculo, mas mais uma rodada de liquidez é sempre bem-vinda", adicionou.

Ações de setores mais sensíveis a riscos na Europa e a demanda econômica, como papéis relacionados a energia e o setor industrial, tiveram as melhores performances do pregão, com o índice energético do S&P 500 tendo oscilação positiva de 2,7 por cento.