Após LLX, mercado aposta que Eike Batista fechará capital da OSX

Por Leila Coimbra e Sabrina Lorenzi

RIO DE JANEIRO, 30 Jul (Reuters) - Depois de anunciar uma oferta pública para fechar o capital da empresa de logística LLX nesta segunda-feira, o empresário Eike Batista poderá anunciar em breve o fechamento do capital da sua subsidiária de construção naval, a OSX, disseram analistas de mercado ouvidos pela Reuters.

Depois de queda do preço de ações de empresas do Grupo EBX --holding que controla a petroleira OGX, a LLX, a OSX e outras-- neste ano, no atual cenário de crise internacional, o bilionário teria mudado de estratégia, acreditam os especialistas que acompanham as empresas.

Antes ele queria vender pedaços aos investidores. Mas agora as empresas estão baratas demais. Além disso, com a queda dos juros, os empréstimos estão mais fáceis. Então, para capitalizar as empresas, seria mais vantajoso fazer dívida do que vender parte dos ativos.

No caso da OSX, braço naval do grupo, Eike ofereceu em 2010 uma "put" (opção de venda) para a empresa contra ele. Essa opção poderia ser exercida até 2013, pelo valor da companhia na abertura do capital. Se exercida, a opção poderia, por exemplo, dar à companhia o direito de receber um aumento de capital por parte de Eike, com preço por ação semelhante ao de dois anos atrás.

Segundo um analista que preferiu não ser identificado, o preço na época, de 800 reais a ação, equivaleria hoje a 32 reais, depois dos desdobramentos. No fechamento da sessão desta segunda-feira, a ação da OSX valia 11,34 reais.

Cálculos desse analista apontam para um desembolso de 400 milhões de dólares para o fechamento do capital da OSX, mais o prêmio, enquanto a "put" custaria 1 bilhão de dólares.

Além disso, a OSX teria facilidade de acesso a crédito via Fundo da Marinha Mercante, e via BNDES, num crédito facilitado específico para o setor, explicam os analistas.