ANÁLISE-Venezuela se une a um Mercosul reduzido a fórum político

Segundo analistas, a recente decisão do bloco de permitir a entrada da Venezuela, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, segue a lógica de reforçar seu poder de influência.

A Argentina restringiu nos últimos meses a entrada de produtos brasileiros para proteger o superávit comercial com que financia a sua economia, isolada do mundo pelas políticas econômicas intervencionistas da presidente Cristina Kirchner.

A norte-americana McCain, por exemplo, teve de suspender no fim de junho centenas de funcionários em Buenos Aires porque não podia fornecer batata frita às lojas do McDonald's e do Burger King no Brasil. A companhia se estabeleceu na Argentina em 1995 mirando o mercado brasileiro. Continuação...