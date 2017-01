Atividade mais fraca reduz primário do Brasil no 1º semestre

BRASÍLIA, 31 Jul (Reuters) - A fragilidade da atividade econômica afetou as contas públicas do país no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Banco Central divulgados nesta terça-feira, o superávit primário do país recuou 16,03 por cento, para 65,659 bilhões de reais no período, comparado com um ano antes.