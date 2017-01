Governo português aprova operação de privatização da TAP

LISBOA, 2 Ago (Reuters) - O governo português aprovou nesta quinta-feira as operações de privatização da TAP S.A., controladora da companhia aérea estatal TAP, como previsto no plano de recuperação econômica ao país, anunciou o Conselho de Ministros do país europeu.

A TAP faz parte do programa de privatizações previstas no programa de resgate externo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) a Portugal, com o objetivo de reforçar o peso das empresas privadas na economia, a exemplo da ANA --gestora das infraestruturas dos aeroportos de Lisboa, Porto Algarve e Açores.